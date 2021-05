Ingolstadt zerlegt Osnabrück im Relegations-Hinspiel: Drittligist hat Aufstieg vor Augen

Der FC Ingolstadt steht bereits nach dem Relegations-Hinspiel gegen den VfL Osnabrück mit einem Bein in der 2. Bundesliga: Die Schanzer, Drittliga-Dritter der abgelaufenen Saison, ließen den Zweitliga-16. aus Niedersachsen am Donnerstagabend im heimischen Audi Sportpark keine Chance und gewannen nach dominanter Vorstellung deutlich mit 3:0 (2:0). Tobias Schröck (2. Minute) und Fatih Kaya (34.) schockten das klassenhöhere Team in der ersten Halbzeit. Dennis Eckert Ayensa (81.) setzte mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand vor 250 Zuschauern im Stadion den umjubelten Schlusspunkt für die Mannschaft von Trainer Tomas Oral.

Damit dürfte ein erneutes Scheitern für die Ingolstädter in der Relegation zur 2. Liga so gut wie ausgeschlossen sein. Das Oral-Team ging in den vergangenen zwei Jahren in den Entscheidungsspielen jeweils als Verlierer vom Platz - einmal als Zweitligist 2019 gegen den SV Wehen-Wiesbaden und 2020 als Drittligist gegen den 1. FC Nürnberg. Jeweils sorgte die Auswärtstorregel für die Niederlage der Bayern. Wird es ein drittes Mal geben? Am Sonntag (13.30 Uhr/ZDF und DAZN) wird das Rückspiel gegen Osnabrück, dann bei den Niedersachsen an der Bremer Brücke, stattfinden. Für die Osnabrücker droht sich nun zu rächen, dass sie den direkten Klassenerhalt am Sonntag am letzten Zweitliga-Spieltag bei ihrer 1:2-Niederlage in Aue verspielten.