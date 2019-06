Inka Grings vor WM-Achtelfinale: Viertelfinale muss "Anspruchshaltung" für DFB-Frauen sein

Für die deutsche Nationalmannschaft steht gegen Nigeria das erste K.o.-Spiel bei der Frauen-WM in Frankreich an. SPORT BUZZER-Kolumnistin Inka Grings warnte vor den überraschend starken Super Eagles und verteidigte außerdem das Turnier-System der Weltmeisterschaft.

Grings: Südafrika-Spiel wichtig für deutsche Elf

Südafrika war auch das erste Team, das ich für den DFB gescoutet habe. Ich versuche die Gegner immer ein bis zwei Mal live zu sehen. Die Verbände haben aber selbst mehrere Leute in ihrem Scouting-Team und lassen neben ihren eigenen Analysten auch externe Trainer so wie mich draufschauen, die eventuell noch Nuancen wahrnehmen. Manchmal sehen sechs Augen mehr als nur vier.

Nun geht es also weiter gegen Nigeria. Was die Vorbereitung anging, war es natürlich ungünstig für Deutschland, dass der Gegner erst am Donnerstagabend feststand. Auch für die Spielerinnen. Ich selbst bin jemand, der in der Regel viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Aber wenn man diese Zeit nicht hat, muss man sich darauf fokussieren, die Kernpunkte herauszuarbeiten. Das kann manchmal auch sehr effektiv sein, da muss man sich dann auf Details verlassen.