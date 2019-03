Bericht: Ex-Nationalspielerin Inka Grings wird Trainerin in der Herren-Regionalliga

Sensation in der vierten Liga! Die frühere Nationalspielerin Inka Grings wird nach Informationen der Rheinischen Post Trainerin des SV Straelen in der Regionalliga West der Männer. Die 40-Jährige soll laut dem Düsseldorfer Blatt spätestens am Dienstag beim Tabellen-13. vorgestellt werden. Grings trainiert damit als erste Frau einen Fußballklub aus den obersten vier Ligen.