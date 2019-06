Inka Grings erklärt den Gegner der DFB-Frauen: Hier ist Schweden verwundbar

Viertelfinale, Deutschland gegen Schweden bei der Frauen-WM . Ein Duell, das es in den vergangenen Jahren immer wieder gab. Ich habe das Achtelfinale der Schwedinnen gegen Kanada in meiner Position als externe Sichterin für den DFB live im Stadion gesehen.

Ich bin nicht ständig mit der Bundestrainerin in Kontakt, schaue mir aber jeden Gegner, für den ich zuständig bin, ein- bis zweimal live an. Es gibt einen Vordruck vom Trainerteam, auf dem ich alles, was mir auffällt, notiere. Diesen schicke ich den DFB-Analysten und die beziehen das in ihre Gegnerbewertungen mit ein.

Kanada war eigentlich besser, aber Schweden traf im richtigen Moment

Was mir auffiel: Kanada war eigentlich besser, die Schwedinnen haben im richtigen Moment das 1:0 gemacht. Das Team lebt von bekannten Spielerinnen wie Asslani, Seeger oder Blackstenius. Dennoch hat man in einigen Situationen gesehen, wo Schweden verwundbar ist. Es ist ein Vorteil zu wissen, welche Schlüsselspielerinnen man bearbeiten muss.

Schweden ist kein wahnsinnig schnelles Team, aber sehr stark am Ball sowie im Umschalten. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn die deutsche Mannschaft in Rückstand gerät. Die Spielerinnen sind noch sehr jung und wissen selber, dass sie in diesem Turnier in einigen Situationen sehr viel Glück hatten.