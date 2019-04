Historisch: Ex-Nationalspielerin Grings übernimmt Herren-Regionalligist Straelen

Die frühere Nationalspielerin Inka Grings ist beim Herren-Regionalligisten SV Straelen als Trainerin engagiert worden. „Ich freue mich, dass Inka zugesagt hat. Sie hat viel Energie und kann die Ärmel hochkrempeln. Ich weiß, welche Energie sie in die Arbeit steckt. Sie stammt aus einer Düsseldorfer Arbeiterfamilie und spricht den rauen Ton der Fußballer. Sie lässt sich von den Jungs nicht ins Boxhorn jagen“, sagte Hermann Tecklenburg, Vorsitzender des niederrheinischen Vereins aus der West-Staffel vor der ersten Trainingseinheit von Grings am Montagabend. Damit bestätigte Tecklenburg Medienberichte über die Personalie. Grings trainiert als erste Frau in Deutschland einen Fußballklub aus den obersten vier Ligen.

Am Samstag (14 Uhr) soll die 40-Jährige an der Seite des auf der Trainerposition gleichberechtigten Thomas Drotboom im Spiel gegen den SC Verl ihr Debüt an der Seitenlinie geben. Straelen steckt als Aufsteiger im Abstiegskampf, am vergangenen Donnerstag hatte sich der Verein von Trainer Marcus John getrennt.