Mit der nächsten Verordnung? Boris Pistorius nährt die Hoffnung auf Testspiele

Geht der Corona-Spuk bald vorüber? Noch sind in den Stadien und Sporthallen streng genommen nur Geisterspiele möglich. Seit vergangenem Montag sind Zweikämpfe in Kontaktsportarten wieder erlaubt. Und es wird wohl weitere Lockerungen in der nächsten Verordnung geben.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat auf Nachfrage vom SPORTBUZZER die Erlaubnis für Testspiele und Wettkämpfe angekündigt: „Geplant ist, dass alle Kontaktsportarten in bekannten Gruppen bis zu 30 Leuten stattfinden können“.