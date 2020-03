"Besser für alle Beteiligten": Innenminister Pistorius fordert 96-Heimspiel ohne Zuschauer

Die Corona-Krise hat auch den Sport fest im Griff. Immer mehr Großveranstaltungen jeglicher Art werden auf Empfehlung des Gesundheitsministeriums bundesweit abgesagt oder ohne Publikum ausgetragen. Das Heimspiel von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden ist davon noch nicht betroffen, es zeichnet sich aber immer mehr ab, dass auch die Roten am Sonntag vor leeren Rängen spielen werden.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius forderte am Dienstagabend im ZDF in der Talkshow von Markus Lanz, dass 96 seine Heimpartie ohne Zuschauer austragen solle. Er sei dafür nicht zuständig, stellte jedoch klar: "Ich gehe davon aus, dass die Gesundheitsbehörden in der Region Hannover zu dem Ergebnis kommen, dass es besser und sicherer ist für alle Beteiligten, dass dieses Spiel ohne Zuschauer stattfindet. Und ich sage auch, das halte ich für richtig.“