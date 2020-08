Innenminister Seehofer erneuert Forderung: "Langsam Zuschauer in die Stadien einlassen"

Bundesinnenminister Horst Seehofer setzt sich dafür ein, in der Zuschauerfrage bei Sport-Großveranstaltungen von "Schwarz-Weiß-Lösungen" wegzukommen. "Wir können Zuschauer langsam wieder in die Stadien einlassen, ohne den Infektionsschutz zu vernachlässigen", sagte der CSU-Politiker in einem Interview des Donaukurier. Er sei froh, dass es nun immer mehr Anhänger für dieses Vorgehen gebe.

Seehofer lobt Bund und Länder: "Grundsatz, keine Zuschauer zu zulassen, ist vom Tisch"

Mit den Entscheidungen der Ministerpräsidenten vom vergangenen Donnerstag sei er hochzufrieden. "Der Grundsatz, auf unbestimmte Zeit überhaupt keine Zuschauer zu zulassen, ist im Grunde vom Tisch. Wir werden jetzt prüfen, wann und wie wir den Sport auch wieder mit Publikumsbeteiligung erleben können", sagte der Minister. Die Länderchefs hatten sich in einer Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Merkel darauf geeinigt, bis Ende Oktober weiter keine Großveranstaltungen mit Zuschauern zuzulassen. Darüber hinaus soll eine Arbeitsgruppe die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien planen.

In den nächsten Wochen sollen laut Seehofer Konzepte entwickelt werden, wie man wieder Zuschauer zulassen kann. "Es geht dabei nicht nur um Fußball, sondern auch um alle anderen Sportarten. Ich denke, dass wir im Frühherbst genauere Pläne haben." Er setze sich dafür ein, dass zum Beispiel auch Eishockeyfans in diesem Jahr wieder in die Stadien können.

Seehofer "sehr zuversichtlich" über Rückkehr von Zuschauern