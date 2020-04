Innenminister Wöller: Freiluft-Vereinssport ab 4. Mai in Sachsen möglich

Dresden/Leipzig. "Sachsens Sport im Abseits? Wie Corona den kleinen Vereinen zusetzt!" Unter dieser Überschrift stand diesmal die abendliche Sendung "Dienstags direkt" im MDR-Sachsenradio. Der Untertitel hätte sinngemäß lauten können: Welche Lockerungen kann der organisierte Sport im Freistaat in den kommenden Tagen erwarten? Geht der Sportbetrieb in den kontaktlosen Sportarten am 4. Mai wieder los?