Insolvenz nach Skandal: Österreich-Klub SV Mattersburg gibt Bundesliga-Lizenz zurück

Der österreichische Erstligist SV Mattersburg meldet Insolvenz an und gibt seine Bundesliga-Lizenz zurück. Das gab der Verein in einer Mitteilung bekannt. Dem bisherigen Hauptsponsor des Klubs, der Commerzialbank Mattersburg, war Mitte Juli von der Finanzmarktaufsicht (FMA) der Betrieb untersagt worden.

Absteiger WSG Tirol verbleibt nun an Stelle von Mattersburg in der Bundesliga. In die 2. Liga soll dafür ebenfalls ein Klub aufrücken. Die Mattersburger Spieler können den Verein ablösefrei verlassen.