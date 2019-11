Insolvenzen, Abstiege, Neuanfänge: Das wurde aus den 14 letzten DDR-Oberligisten

Leipzig. Auf Beschluss des Deutschen Sportausschusses war 1949/1950 eine zentrale Spielklasse gegründet worden, die zunächst als Ostzonenliga, später als DS-Liga und schließlich als DDR-Oberliga geführt wurde. Erster Fußballmeister der DDR wurde 1950 die BSG Horch Zwickau durch einen Finalsieg gegen die SG Dresden-Friedrichstadt (5:1). Rekordmeister ist der BFC Dynamo mit zehn Titeln, achtmal gewann die SG Dynamo Dresden die DDR-Meisterschaft. Als letzter Club holte der FC Hansa Rostock 1991 den Titel. Die Oberliga der DDR absolvierte in der Saison 1990/1991 ihr letztes Spieljahr - als NOFV-Oberliga.

Eine blühende Profi-Fußball-Landschaft wurde im Anschluss nicht aus den Ost-Bundesländern. Von den Oberligisten der letzten Saison durchlebten einige schwere Zeiten. Der FC Energie Cottbus war der letzte Verein aus der finalen Spielzeit der DDR-Oberliga, der in der 1. Fußball-Bundesliga agierte. Jetzt kickt der Club in der Regionalliga. Kein Einzelfall. Ein Blick auf die 14 ligahöchsten Teams am Ende der DDR.