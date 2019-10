Integration beim SV Blau-Weiß Grana: Kreisliga-Gegner treten nicht an - Vorwürfe gegen Flüchtling Jawara

Kreisliga-Kicker Momodou Jawara vom SV Blau-Weiß Grana durfte in den vergangenen Wochen keinen Fußball mehr spielen. Der 29-Jährige soll mehrere Gegenspieler böse gefoult haben. Das Sportgericht des Kreisfachverbandes Burgenlandkreis sperrte den Zwei-Meter-Mann aus Gambia für ein Jahr. Der Klub Grana aus Sachsen-Anhalt und der Landesfußballverband legten Berufung ein. Jetzt darf der Flüchtling wieder auflaufen. In einer Reportage des RedaktionsNetzwerk Deutschland wird dieses Thema aufgegriffen (zur kompletten Reportage geht es hier ).

Nach dem Spiel brach eine Empörungswelle aus. In Zeitungsberichten und in den sozialen Medien wurde negativ über den Mann aus Gambia geschrieben. Es folgten auch rassistische Beleidigungen. Viele Vereine aus der Kreisliga 2 des Burgenlandkreises forderten eine lebenslängliche Sperre für Jawara. Der SV Teuchern trat nach dem Vorfall gegen Löbitz im Meisterschaftsspiel nicht an – nachdem die Akteure den Namen des Flüchtlings aus Gambia in der Aufstellung sahen.