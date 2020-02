Intensive Förderung und U16-Nationalteam: Gifhorns Lukic beim DTB hoch im Kurs

In Schweden will Lukic dieses Vertrauen mit sportlichen Erfolgen zurückzahlen. An der Seite von Joëlle Steur (Versmold) und Sarah Müller (Neunkirchen) peilt sie das Finale an. Damit würde das Trio die Fahrkarte für die Endrunde des Winter Cups, der als Mannschafts-EM gilt, im französischen Brest (21. bis 23. Februar) lösen.

Im vergangenen Jahr wurde Lukic ins Porsche-Junior-Team aufgenommen, einen erlauchten Kreis von Talenten, die intensiv gefördert werden. Jetzt hat der deutsche Verband bestätigt, dass der Teenager auch in den nächsten zwölf Monaten in den Genuss dieser Starthilfe für die angestrebte Profi-Karriere kommt. „Ziel ist es, die Spielerinnen trotz schulischer Verpflichtungen bestmöglich individuell zu unterstützen“, erläutert Chef-Bundestrainerin Barbara Rittner auf der DTB-Homepage. Die Gifhornerin freut’s: „Das ist für mich natürlich auch eine Auszeichnung.“

Als Favoriten gehen freilich die Ukraine und Belgien ins Rennen. Die Gastgeberinnen, Zypen, Ungarn, Norwegen und die Niederlande komplettieren das Achter-Feld. Gespielt wird im K.o.-System, pro Partie gibt es zwei Einzel und ein Doppel. „Ich finde es schön, in der Mannschaft zu spielen, allerdings bin ich auch etwas nervöser, weil ich ja für die anderen gewinnen will“, so Lukic. Mit den Gegnerinnen hat sie sich „nicht beschäftigt. Ich spiele einfach gegen die, die auf der anderen Seite des Netzes steht.“

Bislang ist die 15-Jährige mit dieser Unbekümmertheit gut gefahren. In der Vorwoche verpasste sie in Monastir (Tunesien) nur hauchdünn einen weiteren Meilenstein in ihrer noch jungen Laufbahn – den erstmaligen Einzug in ein Endspiel auf der Profi-Tour. Lukic verlor im Doppel-Halbfinale mit der Italienerin Nicole Teodosescu gegen deren Landsfrauen Nuria Brancaccio/Federica Rossi (2:6, 7:5, 8:10). „Das Finale wäre etwas Besonderes gewesen“, so die Gifhornerin, „trotzdem war’s eine gelungene Generalprobe für Schweden.“