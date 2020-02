Trotz Toren von Rebic und Ibrahimovic: Inter Mailand dreht Derby gegen AC – und nutzt Juve-Patzer

Inter Mailand hat den Patzer von Juventus Turin eiskalt genutzt und nach einem Sieg im Lokalderby die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Einen Tag nach der überraschenden 1:2-Niederlage des italienischen Meisters gewann Inter am Sonntagabend gegen den Stadtrivalen AC Mailand nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (0:2).

Milan ging im San Siro durch den früheren Frankfurter Ante Rebic in der 40. Minute nach Kopfball-Vorlage von Zlatan Ibrahimovic in Führung. Das 2:0 besorgte der 38 Jahre alte Schwede per Kopf dann selbst (45.+1).