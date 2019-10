Das Star-Ensemble von Trainer Antonio Conte muss gegen den BVB gewinnen, um seine Chancen aufs Achtelfinale zu wahren. Bislang gab es für Inter ein glückliches 1:1 gegen Slavia Prag und ein 1:2 beim FC Barcelona. Nach diesem Spiel büßte Inter Mailand im ,,Derby d' Italia" gegen Juventus Turin (1:2) auch die Tabellenführung in der Serie A ein. Alexis Sanchez und Stefano Sensi werden gegen den BVB nach Verletzungen nicht dabei sein. Der Chilene Sanchez fällt nach einer Knöchelverletzung, zugezogen im Spiel gegen Turin, für drei Monate aus. Sensi laboriert an einer Obeschenkelblessur. Für Conte kein Nachteil. ,,Verletzungen dürfen kein Alibi sein", sagt der ehemalige Nationaltrainer Italiens, ,,es gilt: Brust raus und bereit sein für den Kampf." Conte sieht sein Team noch in der Entwicklung: ,,Der Weg zur europäischen Spitze ist noch weit." Am 5. November 2019 steigt das Rückspiel in Dortmund, beide Partien werden richtungweisend sein. Borussia Dortmund hat in vier Europacup-Duellen gegen Inter Mailand, zuletzt 1993/94 im UEFA-Cup-Viertelfinale, nur ein Mal gewinnen können. Das 2:1 in Mailand reicht im März 1994 nicht zum Weiterkommen. Die Borussia hatte das Hinspiel mit 1:3 verloren.