Vor Champions-League-Duell gegen den BVB: Inter Mailand zittert sich nach Drei-Tore-Führung zum Sieg

Inter Mailand bleibt in der Serie A erster Verfolger des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Drei Tage vor dem Heimspiel in der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund am gewannen die Nerrazurri bei Sassuolo Calcio mit 4:3 (3:1), verspielten dabei aber beinahe eine Drei-Tore-Führung.