Inter Mailand denkt offenbar über Verpflichtung von BVB-Star Mario Götze nach

Bei Borussia Dortmund ist Mario Götze unter Trainer Lucien Favre derzeit außen vor. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft nur noch bis Sommer 2020. Ein Vereinswechsel ist nicht unwahrscheinlich. Inter Mailand zeigt offenbar Interesse am Offensivspieler.

Die Gazzetta dello Sport schreibt, dass es bereits Gespräche zwischen Inter- und BVB-Verantwortlichen gegeben habe. Ein konkretes Angebot für Götze sei beim Bundesligisten allerdings noch nicht eingegangen. Weiter heißt es, dass die Nerazzurri grundsätzlich an Götze interessiert sein.

Vom 27-Jährigen ist öffentlich nichts zu hören. Er spielt nicht, also spricht er nicht. Dabei wäre Götzes Sicht der Dinge durchaus spannend. Es laufen zur Zeit Gespräche über eine Vertragsverlängerung; der aktuelle Kontrakt endet im kommenden Sommer. "Mario ist ein Spieler, der bei uns immer eine große Wertschätzung genießt. Ich bin mir sicher, dass kaum ein Club einem Spieler mehr Wertschätzung entgegengebracht hat als wir Mario Götze in seiner schwierigen Zeit. Aber am Ende des Tages müssen beide Seiten mit einem Verhandlungsergebnis zufrieden sein", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt im dpa-Interview.