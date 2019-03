Europa League im Liveticker: Inter Mailand empfängt Eintracht Frankfurt

Im sagenumwobenen Giuseppe Meazza will Eintracht Frankfurt seine europäische Heldengeschichte fortschreiben. Begleitet von etwa 15.000 Fans und ohne seinen gesperrten Trainer Adi Hütter an der Seitenlinie ist der deutsche Pokalsieger in einem der gefürchtetsten Fußball-Tempel gefordert, erstmals seit 1995 das Viertelfinale in einem europäischen Wettbewerb zu erreichen.

"Jetzt kommt es zum Showdown. Es gibt jetzt ein Endspiel und im Mai haben wir gezeigt, dass wir Endspiele können", sagte Vorstand Axel Hellmann vor dem Europa-League-Rückspiel bei Inter Mailand an diesem Donnerstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Sport-Vorstand Fredi Bobic fügte an: "Wir fahren hin und haben keine Angst. Ich habe ein sehr gutes Gefühl."