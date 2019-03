An Unterstützung wird es dem Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga in Mailand nicht fehlen. Mehr als 13 000 Fans werden im Mailänder Fußballtempel von San Siro für Heimspiel-Atmosphäre sorgen. „Ich hoffe, dass Mailand ein Festtag wird“, blickt SGE-Trainer Adi Hütter (49) voraus. Sein neuer Mittelfeldregisseur Sebastian Rode (28) ließ sich die Vorfreude in einem Kicker-Interview (Montag) ebenfalls anmerken. „Auf die 13 500 in Mailand freue ich mich schon“, sagte der Leihspieler vom BVB, „das wird wie damals in Bordeaux, als alle in Orange gekleidet waren. Da war ein absolut geiles Erlebnis.“ Damals machten mehr als 12 000 mitgereiste hessische Fußballanhänger die Partie bei Girondins Bordeaux zum Heimspiel. Die Eintracht gewann mit 1:0 durch ein Tor von Martin Lanig und sicherte sich am vorletzten Gruppenspieltag das Erreichen der Zwischenrunde.

Und Inter Mailand? Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti hat nicht nur das Spiel gegen Frankfurt, sondern auch das Mailänder Stadtderby gegen den AC vor der Brust. Spalletti fordert vor dem Rückspiel gegen die Frankfurter volle Konzentration. „Wir müssen uns auf das morgige Spiel konzentrieren, bevor der Fokus auf das Derby am Wochenende gelegt werden kann“, sagte Spalletti am Mittwoch in Mailand, „wir sind in der Lage, das Spiel zu gewinnen, und die Spieler, die auf dem Platz stehen, müssen top motiviert sein und sich der Wichtigkeit des Spiels bewusst sein.“ Inter feierte in 38 UEFA-Spielen 16 Siege gegen deutsche Klubs, bei neun Remis und 13 Niederlagen. Zu Hause im Giuseppe-Meazza-Stadion gab es neun Siege, nur ein Remis und sieben Niederlgen. Das letzte Duell gab es im Achtelfinale der UEFA Europa League 2014/15 gegen Wolfsburg. Beide Spiele gingen verloren (1:3 / 1:2). Auf Frankfurter Seite will man gar nicht so viel verändern. „Wir müssen dort so mutig auftreten, wie wir es immer tun“, fordert Sebastian Rode, „da gilt die kontrollierte Offensive und über reinen Konter sind wir immer in der Lage, ein Tor zu machen.“ Gesehen am Montag in Düsseldorf, als die Eintracht den Aufsteiger in der eigenen Merkur-Spiel-Arena in der Schlussphase zweimal mustergültig auskonterte. Allein: So leicht wird es Inter den Gästen nicht machen ...