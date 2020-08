Inter-Pechvogel Romelu Lukaku macht den FC Sevilla zum Rekordsieger in der Europa League

Pechvogel Romelu Lukaku hat den FC Sevilla unfreiwillig zum alleinigen Rekordsieger der Europa League gemacht. Der Stürmer von Inter Mailand entschied ein vor allem im ersten Durchgang spektakuläres Endspiel mit einem Eigentor in der 74. Minute zu Gunsten der Spanier, die am Ende mit 3:2 (2:2) triumphierten und den erst zur Saison 2009/2010 eingeführten Nachfolge-Wettbewerb des UEFA-Cups zum vierten Mal gewannen. "Ich kann es nicht in Worte fassen, wie stolz ich bin", sagte Kapitän Jesus Navas nach der Partie bei RTL.