Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Herkules-Aufgabe für Bayer Leverkusen! Im Viertelfinale der Europa League muss die Werkself am Montag gegen Inter Mailand bestehen, um den Traum vom ersten internationalen Titel seit 1988 aufrecht zu erhalten (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Eine sonderlich weite Anreise haben die Leverkusener, die sich im Achtelfinale problemlos gegen die Glasgow Rangers durchsetzten (3:1, 1:0), durch den festgelegten Spielort in Düsseldorf nicht. Ob der "Heimvorteil" der Mannschaft von Peter Bosz gegen den formstarken Gegner aus Italien hilft, wird sich zeigen. Hoffnungsträger Kai Havertz, der in den letzten Monaten immer wieder mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht wurde, könnte zum zentralen Faktor werden.