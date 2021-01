Inter Mailand stolpert im Spitzenspiel gegen AS Rom - Juventus Turin bleibt in Schlagweite

Inter hat als Zweiter in der Serie A nun drei Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen AC Mailand, der am Samstag den FC Turin mit 2:0 (2:0) bezwungen hatte. Für die Treffer sorgten Rafael Leão (25.) und Franck Kessié (36.) per Elfmeter. AS Rom liegt weitere drei Zähler hinter Inter auf dem dritten Platz.