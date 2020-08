Donezk deklassiert: Martinez und Lukaku führen Inter Mailand ins Europa-League-Finale

Das Finale der Europa League steht fest: Der FC Sevilla bekommt es im Endspiel in Köln am kommenden Freitag mit Inter Mailand zu tun. Der italienische Vizemeister setzte sich am Montag im Halbfinale in Düsseldorf souverän mit 5:0 (1:0) gegen Schachtjor Donezk durch. Für die Italiener ist es das erste Europapokal-Endspiel seit 2010, als man den FC Bayern in der Champions League mit 2:0 besiegte. Lautaro Martinez (19., 74.), Danilo D'Ambrosio (64.) und Romelu Lukaku (78., 83.) erzielten die Treffer für die Nerazzurri, die den zuvor hoch gehandelten Ukrainern keine Chance ließen.