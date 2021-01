Bericht: Inter Mailand will Namen und Logo aus wirtschaftlichen Gründen ändern 

Im allgemeinen Volksmund wird der italienische Klub mit den Vereinsfarben schwarz und blau ohnehin meist nur Inter Mailand genannt. Doch das soll sich in Zukunft laut italienischen Medien auch auf dem Papier ändern. Denn der korrekte Name des Klubs lautet "Football Club Internazionale Milano". Um sein Markenpotenzial vollständig auszuschöpfen, berichtet die Tageszeitung La Gazzetta dello Sport nun von Plänen des Klubs, seinen Namen und in Folge dessen auch das Logo ändern zu wollen. Anzeige

Demnach soll der korrekte Name des Klubs künftig abgekürzt nur noch "Inter Milano" lauten. Die Italiener erhoffen sich dadurch eine bessere Ausschöpfung des Potenzials ihrer Marke. Denn weltweit ist der Klub ohnehin nur noch unter seinem "Kürzel" bekannt. In Folge des Namenswechsels soll sich auch das Logo der Mailänder ändern. Aktuell baut es noch auf den Initialen des vollständigen Namens, also "FCIM", auf. Die neue Version soll sich laut des Berichts nur noch auf das neue Kürzel "IM" beschränken.

Auch der Trikotsponsor soll künftig ein anderer werden. Das chinesische Immobilienunternehmen Evergrande sicherte sich demnach den begehrten Platz auf dem Jersey von Inter Mailand. Bislang zierte der italienische Reifenhersteller Pirelli die Brust von Romelu Lukaku, Lautaro Martinez und Co. Am 9. März sollen die Änderungen dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden, wenn der Klub sein 113-jähriges Jubiläum feiert.