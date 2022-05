Inter Mailand wendet Pleite gegen Aufsteiger ab – Meisterrennen in der Serie A offen

In der zweiten Halbzeit lief das Spiel dann nur noch in eine Richtung. Inter drängte, bekam Räume und hätte mit insgesamt 37:4 Abschlüssen leicht noch mehr Treffer erzielen können. In der 64. Minute machte Martinez mit seinem Doppelpack die Wende perfekt, Alexis Sanchez besorgte in der Nachspielzeit den Endstand (90+4.).