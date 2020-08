Inter Mailand dank Bestmarken im Finale der Europa League: Torjäger Lukaku auf den Spuren von Ronaldo

Sogar Trainer Antonio Conte wurde regelrecht überschwänglich. „Die Spieler verdienen jedes Lob. Es war eine Super-Leistung. Wir haben so gespielt, dass Schachtjor wie eine durchschnittliche Mannschaft aussah“, sagte der Coach von Inter Mailand nach der 5:0 (1:0)-Gala im Halbfinale der Europa League in Düsseldorf. Der FC Sevilla geht am Freitag in Köln als Rekord-Gewinner des Wettbewerbs ins Finale. Doch Inter nimmt gleich mehrere aktuelle Bestmarken in das erste Finale eines Europacup-Finalturniers mit. Rekord-Sieg: Ein 5:0 in einem Halbfinale der Europa League oder auch des Vorgänger-Wettbewerbs UEFA-Cup hatte es bis zum Montag noch nie gegeben. Und das, obwohl es normalerweise ein Hin- und Rückspiel aller Paarungen gab. Im gesamten Europacup gab es ein 5:0 im Halbfinale zuletzt vor 31 Jahren: Damals besiegte Inters Stadt-Rivale AC Mailand nach einem 1:1 im Hinspiel Real Madrid im Europacup der Landesmeister mit demselben Ergebnis - und gewann dann auch das Endspiel gegen Steaua Bukarest klar mit 4:0.

Rekord-Torjäger I: Lange agierte er am Montag in Düsseldorf glücklos, doch dann traf Romelu Lukaku gleich doppelt (78./84.). Somit ist der Inter-Stürmer der erste Spieler, der in zehn aufeinanderfolgenden Europa-League-Spielen traf. Und mit 19 Toren nun auch erfolgreichster Belgier in diesem Wettbewerb ist. *Rekord-Torjäger II: *Lukaku wechselte erst im vergangenen Sommer von Manchester United zu Inter. Und er könnte am Freitag endgültig Erinnerungen an Ronaldo wecken. Der brasilianische Mega-Star, zweimaliger Weltmeister und dreimaliger Weltfußballer, erzielte in seinem Premieren-Jahr für die Mailänder 1998 insgesamt 34 Pflichtspiel-Tore - und gewann mit dem Verein am Ende den UEFA-Cup. Es war der bis heute letzte Titel in diesem Wettbewerb. Lukaku steht seit Montag bei 33 Pflichtspiel-Toren.

