Bericht: Saudisches Konsortium kurz vor Inter-Übernahme - Fast eine Milliarde Euro für Mailand-Klub

Inter soll monatlich einen Verlust von fast 15 Millionen Euro schreiben

In der vergangenen Saison soll der Serie-A-Klub, der mit 70 Prozent der Anteile momentan noch dem chinesischen Konsortium Suning Holdings Group gehört, Verluste in Höhe von knapp 300 Millionen Euro verursacht haben. Laut des Berichts soll Inter zurzeit fast 15 Millionen US-Dollar (knapp 13,3 Millionen Euro) Verlust pro Monat schreiben. Die im Raum stehende Finanzspritze wird bei Inter also dringend benötigt, um Notverkäufe, wie den von Romelu Lukaku im Sommer (wechselte für 115 Millionen Euro zum FC Chelsea), in Zukunft ausschließen zu können.