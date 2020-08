Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk live im TV und Online-Stream sehen

Inter Mailand greift in der Europa League nach dem ersten Titel seit 2011. Mit Schachtjor Donezk wartet im Halbfinale jedoch eine große Hürde (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Doch für die offensiv starken Ukrainer, die in den letzten beiden Europa-League-Partien zusammen sieben Tore erzielten, hat die Nerazzurri ein geeignetes Gegenmittel parat. Denn die Hintermannschaft war zuletzt das Prunkstück des Teams von Trainer Antonio Conte. Vor dem 2:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale blieb Inter gleich fünf Mal in Serie ohne Gegentreffer. Gegen Donezk könnte eine gute Defensivleistung zu einem großen Faktor werden.