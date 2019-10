Bericht: Inter Mailand intensiviert Interesse an Bayern-Star Thomas Müller

Der 30-Jährige scheint weiter unzufrieden mit seiner Situation unter Trainer Niko Kovac. In der Bundesliga spielte der Ex-Nationalspieler zuletzt nur als Einwechselspieler eine Rolle. Wie der Kicker berichtet, soll Inter Mailand an einem Winter-Transfer interessiert sein. Eine mögliche Ablösesumme nennt die Zeitschrift nicht. Der Vertrag des Angreifers, der seit 2000 beim FC Bayern ist, läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Mit den Münchnern wurde er unter anderem achtmal Meister und 2013 Champions-League-Sieger.

Immerhin durfte Müller im Champions-League-Spiel bei Olympiakos Piräus ran - und er war an allen drei Toren beteiligt. Der Sprücheklopfer hielt sich verbal nach der Partie lieber zurück. "Ich versuche, mich aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Langsam können die ganzen Diskussionen auch mal ein bisschen zu Ende gehen", sagte der 30-Jährige. In der Bundesliga muss der FC Bayern am Samstag gegen Union Berlin ran. Müller hofft auch in der Bundesliga auf einen Startplatz.