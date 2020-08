Inter-Präsident Zhang mit ausweichenden Aussagen zu Trainer Conte: "Die Zukunft ist strahlend"

Präsident Steven Zhang will nach der Niederlage von Inter Mailand im Finale der Europa League nicht viel Zeit verlieren und in den kommenden Tagen die Planungen für die nächste Spielzeit forcieren. Ob Antonio Conte dann weiter der Trainer des Fußball-Traditionsklubs aus der Serie A sein wird, ließ der 28 Jahre alte Chinese offen. "Die neue Saison beginnt bald und in den nächsten Tagen arbeiten wir an der Zukunft“, sagte er: "Das Wichtigste ist, dass wir weiter wachsen, denn die Zukunft ist strahlend.“

Zhang lobte auch den Coach, der auf Fragen nach seinem Verbleib bei Inter in Köln eher ausweichend reagiert hatte. "Conte und seine Mitarbeiter machen einen großartigen Job“, sagte Zhang. Inter hatte das Finale am Freitagabend mit 2:3 gegen den FC Sevilla verloren.