Inter schlägt Milan dank Martinez und Lukaku im Mailand-Derby deutlich - Corona-Wirbel um Fans

Inter Mailand hat das 174. Stadtderby bei Rivale AC Mailand am Sonntag deutlich für sich entschieden. Der Spitzenreiter der Serie A setzte sich gegen seinen ärgsten Verfolger am Sonntag mit 3:0 (1:0) durch. Die Tore für Inter erzielten Lautaro Martinez per Doppelpack (5./57.) und Romelu Lukaku (66.). Milans Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic, der sich Ende Januar im italienischen Pokal mit Lukaku einen heftigen verbalen Schlagabtausch geliefert hatte, blieb dagegen blass und wurde ausgewechselt. Durch den Erfolg hat das Team von Antonio Conte den Vorsprung auf den weiterhin zweitplatzierten Erzrivalen auf vier Punkte ausgebaut.

