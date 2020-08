Bitterer Abend für Inter-Star Lukaku: Eigentorschütze schwänzt Siegerehrung nach Final-Pleite

In der Europa League spielen 213 Mannschaften aus ganz Europa - und am Ende gewinnt immer der FC Sevilla . So könnte man den legendären Spruch der britischen Fußball-Ikone Gary Lineker von den letztlich immer gewinnenden Deutschen umdichten. Denn durch das 3:2 (2:2) im Europa-League-Finale gegen Inter Mailand gewannen die Andalusier schon zum sechsten Mal seit 2006 den kleinen Europacup.

Dabei hatte Inters Star-Stürmer Romelu Lukaku zunächst das Zeug zum Helden. In der 5. Minute hatte der Inter-Stürmer einen selbst herausgeholten Elfmeter zur Führung verwandelt. Er hatte seine Rekord-Serie ausgebaut, weil er im elften Europa-League-Spiel in Folge traf. Und er hatte das früheste Final-Tor in der Geschichte des Wettbewerbs erzielt. Doch am Ende war der Belgier die tragische Figur.