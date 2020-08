Inter-Trainer Antonio Conte adelt Juve-Coach Andrea Pirlo: "Habe eine große Zuneigung zu ihm"

"Ich bin sehr neugierig auf Andrea. Neben all der Qualität, die er als Spieler hatte, gab er mir immer die Idee, eine außergewöhnliche Person zu sein, und ich habe eine große Zuneigung zu ihm. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mich alt fühle, wenn ich sehe, dass Spieler, die ich trainiert habe, Trainer werden", wird Conte von Sky Sport Italia vor dem Europa-League-Duell mit Bayer Leverkusen am Montagabend zitiert.

Pirlo über Conte: "Der beste Trainer"

Pirlo war in Contes Zeit bei Juve ein Schlüsselspieler. Zusammen gewannen sie drei Meisterschaften in Serie (2012, 2013 und 2014). Im Februar erinnerte sich der 41-jährige Weltmeister von 2006 zurück an die Zeit in Turin mit dem Erfolgscoach. "Conte ist der beste Trainer, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe", sagte der Nachfolger von Maurizio Sarri im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Pirlo spielte und trainierte später auch in der italienischen Nationalelf unter dem heute 51-Jährigen. "Wegen ihm habe ich angefangen, über die Idee nachzudenken, selbst Trainer zu werden", betonte Pirlo, der 2017 nach zwei Jahren beim New York City FC sein Karriereende verkündet hatte: "Conte zwingt dich, immer dein Bestes zu geben, mehr als du gedacht hast. Er ist besessen vom Sieg, und wenn er verliert, wird er zum Dämon. Dann darfst du nicht mit ihm sprechen."