Bericht: Inter vor Transfer von Milan-Profi Hakan Calhanoglu als Eriksen-Ersatz

Der italienische Meister Inter Mailand möchte als vorläufigen Ersatz für den dänischen Spielmacher Christian Eriksen den früheren Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu verpflichten. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung, berichtete der in Transferfragen sehr gut unterrichtete TV-Sender Sky Italia in der Nacht zu Montag. Pikant daran: Der türkische Nationalspieler Calhanoglu spielte zuletzt vier Jahre für Inters Lokalrivalen AC Mailand, sein Vertrag dort läuft am Ende dieses Monats aus. Nach Sky-Informationen bietet Inter dem 27-Jährigen nun ein höheres Gehalt und mehr Bonuszahlungen als der AC Milan.

Calhanoglu wurde in Mannheim geboren und spielte in der Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Die Europameisterschaft war eine Enttäuschung für ihn. Mit der türkischen Nationalmannschaft schied er am Sonntagabend nach der dritten Niederlage im dritten Vorrunden-Spiel gegen die Schweiz aus.