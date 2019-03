Interesse aus Bundesliga: Salzburg-Trainer Marco Rose hat "viele Anfragen"

Die gute Arbeit von Marco Rose bei Red Bull Salzburg ist auch in der benachbarten deutschen Bundesliga nicht verborgen geblieben. Nach Angaben von Sky Sport sollen mit Schalke 04, dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim gleich drei Bundesligisten um 42-Jährigen werben. Der frühere Profi weiß um das Interesse an seiner Person und kündigte eine Entscheidung an.

"Ich glaube, dass man das nicht so oft in seiner Karriere hat, dass man viele Anfragen hat und dann auch viele Möglichkeiten", erklärte Rose in der Sendung "Talk und Tore" bei Sky Sport Austria. Der 42-Jährige arbeitet seit beinahe zwei Jahren in Salzburg und könnte im kommenden Sommer den nächsten Schritt gehen. "Ich weiß, was ich dem Verein zu verdanken habe. Und trotzdem geht es dann irgendwann um meine persönliche Situation. Um Ziele. Um neue Herausforderungen. Und dass ich irgendwann eine Entscheidung treffen werde", sagte der Fußballlehrer.

Der Bedarf in der Bundesliga ist groß. Schalke 04 sucht nach der Entlassung von Domenico Tedesco eine dauerhafte Lösung auf dem Trainerstuhl, zudem haben Wolfsburgs Bruno Labbadia und Hoffenheims Julian Nagelsmann bereits ihren Abschied nach der laufenden Saison angekündigt. "Ich weiß, dass Marco Rose drei, vier Angebote aus der Bundesliga hat - er wird bei vielen Vereinen gehandelt. Ob dann Schalke den Zuschlag bekommt, steht in den Sternen. Aber ich bin sicher, dass wir ihn nächstes Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga sehen werden", urteilte Sky-Experte Lothar Matthäus.

Rose mit Salzburg in Erfolgsspur

Rose trat 2017 den Trainerposten bei Red Bull Salzburg an und gewann mit dem österreichischen Klub auf Anhieb die Meisterschaft. Auch in der Europa League konnte der Schwesterklub von RB Leipzig überzeugen und scheiterte erst im Halbfinale an Olympique Marseille. Mit neun Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten können sich die Salzburger auch in der aktuellen Saison berechtigte Hoffnung auf den Titel machen.

