Interesse aus Berlin? Hertha BSC angeblich an Linton Maina dran

„Ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen“, erklärte Mann. „Es gab dazu keine offizielle und keine inoffizielle Anfrage.“ Der 96-Manager höre ab und zu über „vier Ecken“, dass wieder einmal ein Klub Interesse an Maina hätte.

Interesse an einem gesunden, schnellen, jungen Linton Maina hatte in den vergangenen vier Jahre gefühlt jeder zweite Bundesligist. „Und?“ fragt 96-Manager Marcus. „Ist davon jemals was zustande gekommen?“ Das nicht. Aber am Freitag sorgte ein neues Maina-Gerücht für Wirbel bei Hannover 96. Angeblich will Hertha BSC ihn verpflichten, meldet die Bild-Zeitung.

Tatsächlich ergibt ein Wechsel in die Bundesliga für Maina aktuell sportlich wenig Sinn. Er gehört zum Saisonstart gegen Bremen auch nicht zur Startelf und braucht zunächst Konstanz,um sich in der 2. Liga zu behaupten. Sein Talent ist unbestritten, Maina rief es bisher aber immer nur über eine Saisonhälfte ab. Den jüngsten Rückschlag gab es mit dem positiven Coronatest. Freitag verließ Maina erst die Quarantäne. Die Reise nach Dresden war dann doch eher Wunschdenken gewesen. Maina bleibt in Hannover, sein Talent und sein Tempo werden der Mannschaft immer fehlen.

Zurück in Hannover bleibt auch Sebastian Kerk. Trotz der Hoffnungen auf eine Rückkehr „reicht es noch nicht“, sagte Mann. Valmir Sulejmani verzichtete wegen leichter gesundheitlicher Probleme auf das Training und soll am Montag wieder dabei sein. Drei offensive Ausfälle, die 96 am Samstag aus unterschiedlichen Gründen wehtun.

Maina ist seit Jahren der wertvollste Spieler bei 96, laut Transfermarkt auf drei Millionen Euro Ablösesumme geschätzt. Vor zwei Jahren hatte Gladbach ernsthaftes Interesse, vor einem Jahr scheiterte der Poker mit Wolfsburg, nun soll Hertha BSC den Berliner Jungen holen wollen.