Interesse von Fenerbahce & Co.? Bundestrainer Löw will von Angeboten "absolut nichts hören"

Bundestrainer Joachim Löw will sich in den kommenden Monaten ausschließlich mit der Europameisterschaft beschäftigen. "Ich weiß nicht, was bei meinem Berater los ist. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis zur EM absolut nichts hören will", sagte der 61-Jährige auf einer Pressekonferenz des DFB mit Blick auf Medienberichte, wonach sich unter anderem sein Ex-Klub Fenerbahce Istanbul mit einem möglichen Engagement Löws zur neuen Saison auseinandersetzen soll.

