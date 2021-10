Interimspräsident Rainer Koch reagiert auf Kritik von Ex-Boss Fritz Keller: "DFB ist kein Sanierungsfall"

Interimspräsident Rainer Koch hat eingeräumt, "dass das Bild des DFB zuletzt in der Öffentlichkeit kein gutes war", doch habe sich die Lage beim Deutschen Fußball-Bund "in den vergangenen Monaten deutlich beruhigt". Das erklärte der 62 Jahre alte Koch auf dem Verbandstag des Regionalverbandes Südwest in Saarbrücken. Er räumte ein, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. "Aber ich bleibe dabei, der DFB ist kein Sanierungsfall." Koch übt das Amt des Interimspräsidenten gemeinsam mit Peter Peters seit dem Rücktritt von Fritz Keller vor vier Monaten bis zur Neuwahl auf einem außerordentlichen Bundestag im März 2022 aus.

