International Tennisbase Hannover Open: Nicole Rivkin kämpft, Tiziana Schomburg dominiert

Auch Rivkin stand mit Ranah Akua Stoiber einer Britin aus der Londoner Tennisakademie gegenüber, die zeitweise sogar die Matchführung übernahm. Doch in den entscheidenden Momenten besann sich Rivkin auf ihre Stärken, wurde aggressiver und siegte mit 6:4, 7:6. Im Tie-Break gab sie nach 0:3-Rückstand nur noch einen Punkt ab.

Schomburg sorgt für eine Überraschung

Während der Sieg der an Nummer vier gesetzten Rivkin auf dem Papier ein Pflichtsieg war, gelang Tiziana Schomburg eine Überraschung. Die 17-Jährige hatte sich mit zwei Siegen durch die Qualifikation gespielt und stand im Hauptfeld der an Nummer sieben gesetzten Türkin Melisa Ercan, 181. der Weltrangliste, gegenüber. Schomburg wird auf Position 1118 geführt. Sie dominierte von Beginn an, siegte leicht und locker 6:1, 6:1.

Rivkin und Schomburg (beide TennisBase Hannover) sind im Einzel morgen wieder im Einsatz. Überdies ist Rivkin mit ihrer belgischen Partnerin Hanne Vandewinkel im Doppel an Nummer eins gesetzt.