Der fliegende Brite: Louis Morris wird auf dem Steinhuder Meer Raceboard-Meister

Es war die erste Regatta in dieser schnellen Klasse mit den großen Segeln in der Saison. Manch einer ging das Risiko nicht ein oder stieg nach den ersten Versuchen aus. „Wer hier gefahren ist, hat viel gewagt. Da kam immer noch mehr Wind, die Boards haben teilweise mehr als 50 Stundenkilometer erreicht“, sagt Deiterding, der für den DWSC Großenbrode startet.

Am Sonntag gab es in Böen sieben Windstärken. Etliche Surfer mussten aus dem Wasser geborgen werden. Der Paderborner Heiner Homrighausen zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. „Das sah erst schlimm aus, war dann aber nicht so wild“, sagte Deiterding (48), der Sprecher der Raceboard-Klasse ist.