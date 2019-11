Internationale Karriere beendet: Ruder-Ass Julius Peschel lässt locker

So schlimm ist es gar nicht, in ein ruhigeres Fahrwasser zu wechseln. Das dämmerte Julius Peschel ausgerechnet bei der Ruder-Weltmeisterschaft im August in Ottensheim. Als der Hannoveraner die Boote am Start liegen sah, war er ganz froh, deren Druck nicht zu haben – und gleichzeitig überrascht von dieser Erkenntnis. „Das war neu für mich, da begann das Gedankenspiel mit dem Karriereende“, sagt Peschel.

Bereits im Mai zerschlugen sich für den beliebten Athleten des DRC Hannover bei der Regatta in Duisburg die Hoffnungen auf die EM-Teilnahme. Hatte er damals schon Zweifel? „Nein, ich wollte es schaffen“, so Peschel. Somit war gleichzeitig klar, dass es für den zu Schwergewichten gewechselten Mann nicht für Olympia 2020 in Tokio reichen würde. Und damit begann obendrein der Gedanke an die nächsten wichtigen Wettkämpfe zu verschwimmen. „Ich habe lange überlegt und dann diesen Entschluss gefasst“, betont Peschel.

„Ich rate es jedem: Nimm dein Herz in die Hand, leg die Scheuklappen ab und versuch es. Es lohnt sich.“

Peschel trainierte sich also 15 Kilo zusätzlich an und fühlt sich damit rundum wohl. Unter den schweren Ruderern zählt er damit dennoch zu den leichteren. „Daher hat es physiologisch nicht gereicht“, so Zimmer, der Trainer am Bundesstützpunkt ist und Peschel ein Freund geworden ist. „Ich habe es versucht und nicht bereut. Aber jetzt ist es Zeit“, berichtet Peschel, der gerade an seiner Masterarbeit schreibt. Er studiert Philosophie und Politische Theorie in Frankfurt. „Ich schaue rechts und links, würde gern etwas mit Sport machen“, sagt der lese- und reisefreudige Peschel.

Bei seinem offiziellen Rücktritt anlässlich einer Feier des DRC erfuhr er viel Zuspruch. „Alle haben es verstanden, ich habe mich wertgeschätzt gefühlt. Dieser Verein ist Teil meiner Familie“, so Peschel. Ein Mitglied dieser Familie hat ihn in all den erfolgreichen Jahren meistens begleitet: DRC-Sportvorstand Christian Otto Held. „Otto hat mir in den entlegensten Winkeln der Welt geholfen und mich angefeuert, dafür bin ich dankbar“, sagt Julius Peschel, der Aktivenvertreter im Landessportbund ist und bleiben wird. Er sieht es als seine Aufgabe, für den Leistungssport zu werben: „Ich rate es jedem: Nimm dein Herz in die Hand, leg die Scheuklappen ab und versuch es. Es lohnt sich.“