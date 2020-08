Internationale Pressestimmen zum Boykott in den USA: "Der Sport kommt zum Stillstand"

Der Verzicht der Milwaukee Bucks auf das NBA-Playoff-Spiel gegen die Orlando Magic schlägt hohe Wellen. Das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo boykottierte die für Mittwochabend angesetzte Partie, um gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu protestieren. Die Liga sagte in der Folge auch alle anderen für den Tag geplanten Begegnungen ab. Weitere Ligen, Mannschaften und Sportler schlossen sich danach der Aktion der Bucks an. Die Frauen-Basketball-Liga WNBA verzichtete am Mittwoch wie die NBA auf alle Spiele. In der Major League Soccer fanden fünf der sechs geplanten Spiele des Tages nicht statt. Auch in der Major League Baseball wurden Begegnungen abgesagt.

Der SPORTBUZZER hat einige Reaktionen der internationalen Presse auf die Proteste zusammengefasst.

Internationale Pressestimmen zum Boykott im US-Sport Die internationale Presse kommentiert die Boykott-Welle im US-Sport. ©

NBA-Titelkandidat Milwaukee war für die Partie gegen Orlando gar nicht erst aufs Feld gekommen. Damit reagierten die Bucks auf die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen einen schwarzen Amerikaner keine Stunde südlich von Milwaukee. Der 29 Jahre alte Familienvater Jacob Blake war am Sonntag durch Schüsse der Polizei in seinen Rücken schwer verletzt worden. Auf einem Video ist zu sehen, wie Blake zu seinem Auto geht, gefolgt von zwei Polizisten mit gezogenen Waffen. Eine der Waffen ist auf seinen Rücken gerichtet. Als Blake die Fahrertür öffnet und sich ins Auto beugt, fallen Schüsse. Nach Angaben des Anwalts der Familie saßen in dem Auto Blakes Kinder im Alter von drei, fünf und acht Jahren. Nach Angaben von Blakes Vater und des Anwalts ist er infolge der Schüsse von der Hüfte abwärts gelähmt.