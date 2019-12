Internationale Pressestimmen zum BVB-Einzug ins Achtelfinale: "Danke Barca"

Borussia Dortmund hat das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Ein 2:1-Sieg gegen Slavia Prag und Schützenhilfe des FC Barcelona bringen den BVB in die K.-o.-Runde. So reagiert die internationale Presse auf den BVB-Triumph und das damit verbundene Königsklassen-Aus von Inter Mailand.