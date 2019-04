Internationale Pressestimmen: "BVB erlebt gegen Schalke persönliches Waterloo"

Nach der demütigenden Niederlage im Revierderby sprach Lucien Favre Klartext und erklärte den Kampf um die deutsche Meisterschaft vorzeitig für beendet. „Der Titel ist verspielt. Das ist sehr schwer zu verdauen“, kommentierte der Dortmunder Coach das bittere 2:4 (1:2) gegen den Erzrivalen FC Schalke 04 . Seiner Kapitulationserklärung ließ der ansonsten als besonnen geltende Fußball-Lehrer eine deutliche Kritik an der Regelauslegung beim Handspiel folgen. „Das ist der größte Skandal im Fußball seit Jahren. Der Fußball macht sich lächerlich.“

Auch die internationalen Medien haben die Partie in Dortmund verfolgt. Was schreiben die Zeitungen und Online-Portale in England, Frankreich oder Österreich über den Schalke-Sieg beim BVB? Der SPORTBUZZER zeigt die internationalen Pressestimmen.