Internationale Pressestimmen zum Chelsea-Sieg in der Europa League: "UEFA vergaloppiert sich"

Der FC Chelsea hat das Finale der Europa League beherrscht und den FC Arsenal klar besiegt. In der internationalen Presse gibt es viel Lob, aber es wurden auch kritische Töne laut - wegen dem Final-Spielort in Baku. ©

Hazard kündigt Abschied zu Real Madrid an: "Zeit für eine neue Herausforderung"

Jubeln durfte dagegen der verletzte deutsche Nationalverteidiger Antonio Rüdiger, der auf Krücken zur Siegerehrung erschien und ganz nah dran war, als Hazard den Siegerpokal in den Nachthimmel von Baku stemmte. „Es ist ein super Gefühl, so ein Spiel zu gewinnen. Ich liebe Chelsea, der Klub ist Teil meiner Familie“, sagte Hazard und sagte mit Blick auf seinen wohl bevorstehenden Wechsel zu Real Madrid: „Ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt warten wir darauf, was beide Klubs machen. Ich denke, es ist ein Goodbye. Mein Traum war es, in der Premier League zu spielen. Das habe ich für einen der größten Klubs gemacht. Nun ist es Zeit für eine neue Herausforderung.“