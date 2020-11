Internationale Pressestimmen zum Debakel in Spanien: DFB-Team "wurde zunichte gemacht"

Das 0:6 (0:3) im 189. Länderspiel unter Löws Leitung war auch in der Höhe absolut verdient. Neben der im direkten Duell um Platz eins verpassten Qualifikation für das Finalturnier der Nations League war die Fußball-Lehrstunde auch ein heftiger Stimmungsdämpfer mit Blick auf das kommende EM-Jahr. Die heimische Presse blickt besonders auf den Trainerposten. International wird die Vorstellung der Spanier gefeiert. Der SPORT BUZZER blickt auf einige Pressestimmen.

Joachim Löw saß fassungslos auf der Bank, Oliver Bierhoff schlug auf der Tribüne die Hände vors Gesicht: Angstgegner Spanien hat einer führungslosen deutschen Nationalmannschaft zum Abschluss des komplizierten Corona-Jahres 2020 die höchste Niederlage in der Amtszeit des Langzeit-Bundestrainers verpasst.

Kicker (Deutschland): "Die Niederlage fiel mit 0:6 gegen in allen Belangen überlegene Spanier historisch deutlich aus - und war auch in dieser Klarheit hochverdient. Die DFB-Elf brachte gegen spielfreudige Spanier nicht die geringste Gegenwehr auf und wurde phasenweise deklassiert."

FAZ (Deutschland): "Der deutsche Tiefpunkt. Am Ende hieß es gar 0:6 aus deutscher Sicht, ein desaströses Resultat, das den wehr- und chancenlosen Auftritt von Joachim Löws Team jedoch in jeder Hinsicht angemessen spiegelte."

Welt (Deutschland): "Das 0:6 gegen Spanien in der Nations League ist ein Debakel, das an Peinlichkeit schwer zu überbieten ist. Löws Team wehrte sich nicht gegen die Niederlage und ergab sich früh seinem Schicksal."

Sport Bild (Deutschland): "Peinlicher Auftritt der deutschen Nationalmannschaft! Die Chance, die Nations-League-Gruppe 4 mit einem Punktgewinn in Spanien zu gewinnen und sich für das Final-Four-Turnier zu qualifizieren, wurde krachend verpasst."

"Die Dampfwalze war Spanien"

Marca (Spanien): "Historische Vorführung gegen Deutschland. Das Team von Luis Enrique zerschmettert Deutschland in einer glanzvollen Nacht. Für Deutschland war es ein Abend, der Augenthaler, Kahn oder Matthäus zum Erbrechen bringen würde."

Diario AS (Spanien): "Die Dampfwalze war Spanien. Die Nationalmannschaft feiert ihren größten Sieg in der Geschichte gegen Deutschland."

La Vanguardia (Spanien): "Spanien verpasste sich im zuschauerleeren Olympiastadion in Sevilla eine Huldigung und ein Bad in Selbstvertrauen. (...) Spanien überrannte das Team von Joachim Löw, es war ein regelrechtes Niederrennen von der ersten Minute an, auf das Deutschland keine Antwort fand."

El Mundo (Spanien): "Spanien demütigt Deutschland in einer geschichtsträchtigen Nacht."

El País (Spanien): "Spanien bringt die Deutschen in Verlegenheit. Die neue Generation der "Roten" hat es mit einer epochalen Torserie der Mannschaft von Löw gezeigt und wird in der finalen Phase der Nations League spielen."