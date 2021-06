Internationale Pressestimmen zum deutschen Achtelfinal-Einzug: England läuft "das Wasser im Mund zusammen"

Was für ein Drama: Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem 2:2 gegen Ungarn im Achtelfinale der Europameisterschaft - dank Leon Goretzka, der mit seinem späten Treffer zum Retter in der Not wurde. Nun wartet ein Duell mit England auf die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, die am Dienstag in die "Höhle der Three Lions" ins Londoner Wembley-Stadion reisen muss und sich an traditionsreicher Stätte einen Platz in der Runde der letzten Acht sichern will.

Das schreiben die internationalen Medien zum DFB-Spiel:

Süddeutsche Zeitung (Deutschland): "Erlösung in der 84. Minute (...) In einer wilden Partie gegen Ungarn scheitern die Deutschen fast schon wieder in der Gruppenphase. Dann erzielt Leon Goretzka das rettende 2:2 fürs Achtelfinale - und schickt eine Botschaft in den ungarischen Fanblock."

"Der deutsche Fußball entgeht seiner nächsten Vollblamage"

Daily Mail (England): "Leon Goretzka RETTET Joachim Löws Mannschaft mit einem Ausgleichstor vor dem EM-Aus ... und setzt ein Achtelfinal-Duell mit England auf, nachdem man in München zwei Mal in Rückstand geraten war (...) Das dramatische Unentschieden hat ein Duell mit England im Achtelfinale zufolge, bei dem einem das Wasser im Mund zusammen läuft."

Daily Mirror (England): "Es ist schon wieder Deutschland! England wird im Achtelfinale in Wembley auf seine alten Turnier-Rivalen treffen, nachdem sich Löws Mannschaft an Ungarn vorbei drückt. (...) Deutschland sah danach aus, als würde man sich aus dem Turnier verabschieden, nachdem sie zwei Mal gegen das als Außenseiter gehandelte Ungarn in Rückstand geraten waren; aber Einwechselspieler Leon Goretzka hat den Ausgleich erzielt und Joachim Löws Mannschaft den Punkt beschert, den sie gebraucht hat."

"Jetzt hat Gareth Southgate die Chance zur Wiedergutmachung"

The Sun (England): "For better or Wurst (Wortspiel mit For better or worse, dt. was auch immer geschieht, Anm. d. Red.) - Southgates Engländer können Jahre der Tränen seit 1966 im Spiel gegen Deutschland beenden. (...) Seit einem gewissen Spiel im Jahr 1966, ist England in der K.o.-Phase vier Mal auf Deutschland getroffen und hat jedes Mal verloren. Jetzt hat Gareth Southgate die Chance zur Wiedergutmachung, nachdem er seinen Elfmeter im Halbfinale der EM 1996 verschossen hatte."

Und weiter: "Die Three Lions werden bei der Aussicht auf den Wembley-Showdown am Dienstag alles andere als zittern. Eher großen Gefallen daran finden. Denn die Mannschaft von Joachim Löw stürmte nicht in das (Achtelfinale), sie stotterte und stolperte aus der Todesgruppe."