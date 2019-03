Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg in Holland: "Oranje kriegt einen auf die Nase"

Breite Brust und große Erleichterung beim DFB Team - dicker Hals und hängende Köpfe bei den Niederlanden. Gerade als Oranje dachte, man hätte den Erzrivalen angesichts der Entwicklungen der vergangenen Monate endlich einmal überholt, gab es am Sonntag zum Auftakt der EM-Qualifikation einen üblen Rückschlag. 2:3 in Amsterdam - und das, obwohl man zwischenzeitlich sogar das 0:2 zur Pause aufgeholt und zeitweise selbst auf den Sieg gedrängt hatte. Doch Nico Schulz zerstörte mit seinem Siegtreffer in der 90. Minute alle holländischen Hoffnungen.