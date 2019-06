Internationale Pressestimmen zum Deutschland-Sieg: "Estland zerschmettert"

Zu den Klängen von „Oh wie ist das schön“ drehte die junge deutsche Nationalmannschaft ihre Ehrenrunde, Ersatz-Chef Marcus Sorg schaute genüsslich dabei zu. Mit einem furiosen 8:0 (5:0)-Torfestival gegen Estland versetzte das groß aufspielende DFB-Team die Fans zum Saisonausklang in Partystimmung. Dabei beeindruckten die Gastgeber um die Doppeltorschützen Marco Reus und Serge Gnabry am Dienstag in Mainz mit viel Tempo, Direktspiel und spielerischen Raffinessen. Neben dem Dortmunder Reus (10. und 37. Minute) und dem Münchner Gnabry (17. und 63.) sorgten Leon Goretzka (20.), Ilkay Gündogan (26./Foulelfmeter), Timo Werner (79.) und Leroy Sané (88.) für den deutlichen Erfolg.

Reus warnt: "Die beiden Gegner waren nicht der Gradmesser für uns"

Löw kann in der neuen Saison die Stabilisierungsphase mit viel positiver Energie fortsetzen. Dabei warten aber zwei echte Prüfungen gegen die Mitbewerber um die beiden Endrunden-Tickets in Gruppe C. Am 6. September geht es in Hamburg gegen Holland, drei Tage später steht das Spiel in Belfast gegen den viermal siegreichen Spitzenreiter Nordirland an. Marco Reus warnte daher nach den jüngsten Siegen: „Die beiden Gegner waren nicht der Gradmesser für uns.“

„Natürlich anstrengend“ sei die Woche als Löw-Vertreter gewesen, sagte Sorg kurz vor dem Anpfiff der Partie und meinte: „Ich freue mich schon auf September, wenn Joachim wieder da ist.“ Wieder hatte Löw das letzte Wort bei der Aufstellung, zweimal telefonierte er am Spieltag mit Sorg.