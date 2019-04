Internationale Pressestimmen zum Wunder gegen Benfica: "Frankfurt hat den Joao-Felix-Effekt ausgeschaltet"

Eintracht Frankfurt steht erstmals seit dem Triumph im UEFA-Cup vor 39 Jahren wieder im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Der Fußball-Bundesligist zog am Donnerstag durch ein 2:0 gegen Benfica Lissabon in die Vorschlussrunde der Europa League ein. Das Hinspiel hatten die Hessen mit 2:4 verloren und zogen somit dank der Auswärtstorregel in die Runde der letzten Vier, wo der FC Chelsea am 2. und 9. Mai der Gegner ist.

Der Führungstreffer für Frankfurt durch Filip Kostic in der 37. Minute hatte zu heftigen Diskussionen geführt: Nach einem Pfostenschuss von Mijat Gacinovic staubte der Serbe ab - stand dabei aber im Abseits. Dieser irreguläre Treffer löste vor allem in Portugal großes Entsetzen aus. Aus Sicht der hiesigen Sport-Zeitung A Bola habe diese Entscheidung des Schiedsrichters das Weiterkommen von Lissabon verhindert. Allerdings bleibt in sämtlichen internationalen Spielberichten auch nicht unerwähnt, welch grandiose Leistung die Frankfurter Europa-League-Helden in diesem Rückspiel ablieferten.

Hier zum Durchklicken: Die Pressestimmen zum Einzug von Eintracht Frankfurt ins Europa-League-Halbfinale

Dieser irreguläre Treffer löste vor allem in Portugal großes Entsetzen aus. Aus Sicht der hiesigen Sport-Zeitung A Bola habe diese Entscheidung des Schiedsrichters das Weiterkommen von Lissabon verhindert. Allerdings bleibt in sämtlichen internationalen Spielberichten auch nicht unerwähnt, welch grandiose Leistung die Frankfurter Europa-League-Helden in diesem Rückspiel ablieferten.

Internationale Pressestimmen zum Frankfurt-Sieg gegen Benfica Den Frankfurtern gelang es eindrucksvoll, Benfica-Star Joao Felix aus dem Spiel zu nehmen. Hier sind die Pressestimmen zum Eintracht-Triumph über Lissabon. ©

Anzeige

LESENSWERT

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.